Дорогі працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Верес»!

Подія Воскресіння Христового - най-більше християнське свято, знамення перемоги над гріхом і смертю, торжество добра над злом. Щороку це свято відгукується у наших серцях радістю та надією. Не дивлячись на життєві проблеми та негаразди, воно нам дає віру в себе і опору в житті.

У ці теплі радісні дні бажаємо вам чудового весняного настрою, душевного спокою та родинного затишку. Нехай Великодні дзвони озвуться у вашому серці вірою, надією і любов’ю та додадуть натхнення і сил. Хай благодатна, світла радість Воскресіння Христового осяє вашу душу. Христос Воскрес!

Дирекція та профком ТОВ «Верес»