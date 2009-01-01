Сердечно вітаємо жителів Луганки та Братського! Дорогі трудівники!

Вітаючи зі світлим Воскресінням Христовим, щиро бажаю добра, радості, благополуччя, миру і спокою в душі, Божого благословення. У ці урочисті святкові дні сердечно вітаю вас, дорогі колеги, з Воскресінням Христовим, з Пасхою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій. Бажаю вам і вашим рідним у ці весняні дні відчути повноту життя, щедроти української землі та родинне тепло. Нехай Господь дарує вам любов, радість, мир та злагоду на довгії літа.
Роман Штурмак, Луганський сільський голова