Зі святом вас, дорогі жителі Іванівки!

Сердечно вітаю вас зі світлим днем Воскресіння Христового, святом Божої любові, перемоги добра над злом, життя над смертю, святом, яке вселяє в серця мир, радість, надію, віру і любов!

Вітаючи зі світлим Воскресінням Христовим, щиро бажаю, щоб ваші душі були багаті на добро, як святковий стіл, чисті, як Великодній рушник, і веселі, як українські писанки. Хай малинові дзвони Великодня принесуть у ваші оселі радість, достаток, віру, надію і любов, а нашій державі – жаданий мир, добробут та справедливість!

Людмила Коломієць, Іванівський сільський голова