Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Малинівське»!

Випуск: № 29 (9946) Субота, 15 квітня 2017 року

Прийміть наші щирі вітання із світлим Воскресінням Христовим!

Весняного дня, коли відцвітає верба, приходить до українців світле свято Великодня.

Нехай ці радісні дні покладуть початки новим перемогам. Це свято – невід’ємна частка українства. Великдень приходить до нас, аби поєднати близьких людей, дати їм нагоду пробачати прикрощі і сказані зопалу слова. Тієї миті, коли вдарять над нашою великою Україною Великодні дзвони, нехай оселиться у вашому житті щастя! Христос Воскрес!

Дирекція та профком ТОВ «Малинівське»

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