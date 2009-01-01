Дорогі наші працівники, пайовики та пенсіонери ПП «Дружба»!

Вітаємо з Великоднем! У цей день ми намагаємось говорити тільки хороші слова тим, хто нам дорогий, і думати тільки про найбільш високе і світле... Тож нехай наші старання і наша віра в чудо не залишаться забутими і будуть винагороджені щастям та радістю життя! Хай збудуться мрії, і серце окрилить задоволення від того, що щасливі не тільки ми, але й ті, кого ми любимо!

Дзвонять дзвони Великодні!

Божа Пасха вже сьогодні.

Лине пісня із небес.

Радість всім - Христос Воскрес!

Віталій Волков, генеральний директор ПП «Дружба»