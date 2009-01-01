Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Агродар ЛТД»

Випуск: № 29 (9946) Субота, 15 квітня 2017 року

Від щирого серця прийміть наші привітання зі святом Христового Воскресіння!

Простивши все, відкинувши зневіру,
Просвічені пасхальним торжеством,
Кріпімо прадідівську віру
І воскресаймо разом із Христом.

Христос Воскрес! - Воістину Воскрес!

Анатолій Дорофеєв, генеральний директор ТОВ «Агродар ЛТД»

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