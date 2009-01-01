Дорогі працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Чечеліївське»

Випуск: № 29 (9946) Субота, 15 квітня 2017 року

У Пасхальній ночі є мить, коли відбувається щось утаємничене і те, що неможливо пояснити: от, немовби всі втомились і знеможені від сонливості. Та раптом вдаряє у серце така благодать, що ані сну, ані втоми, і торжествує дух у Воскресінні Христовому. Як описати цю дивну благодать Пасхи, коли небо відкрите і Янголи співають на небесах?

Хай Воскреслий Господь стане вашим миром, а Його любов переможе всяке зло. Радісних вам свят!

Дирекція та профком ТОВ «Чечеліївське»

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