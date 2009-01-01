Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»!

У день Великого Воскресіння Христового сердечно вітаємо вас із цим світлим Християнським святом!
Нехай ця радісна подія утверджує наші переконання про те, що достойні терпіння нагороджуються перемогою, а чесне життя увінчується славою. Просимо у Господа мудрості для єднання сердець і помислів, бажань і праці. Здоров’я, миру, поміркованості вам і вашим родинам у поступах на життєвих дорогах. Нехай господня ласка вас зігріває і навчає щастя. Нехай любов Господня з ясних високостей в оселю вашу зійде світлим гостем!
Дирекція та профком ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»