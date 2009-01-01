Вітаю з світлим і радісним святом – Великоднем жителів Козачого, Олександро-Мар’ївки, Зеленого Гаю та Ланів!

Випуск: № 29 (9946) Субота, 15 квітня 2017 року

Бажаю вам щастя і радості, віри і благополуччя! Нехай чудесне свято Великодня принесе любов та світло у вашу родину, щирість та добро!

Нехай Боже благословення буде запорукою миру на нашій землі, духовного відродження нашої держави, здійснення найзаповітніших сподівань!

Христос Воскрес!

Наталія Лепська, Петрівський сільський голова

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