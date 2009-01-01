Вітаю шановних мешканців Червонокостянтинівки, Баштиного, Краснопілля, Лелеківки та Новопетрівки!

З нагоди світлого, величного християнського свята Воскресіння Христового прийміть сердечні вітання та найкращі побажання – міцного здоров’я, добра, злагоди та Божого благословення. Нехай цей день гуртує всіх нас навколо давніх християнських цінностей: доброти, милосердя, любові до ближнього.

Хай диво Християнського Воскресіння надихає нас на добрі та праведні справи, наповнить радістю наші серця, а переможний дух надії додає вам сил, енергії для добрих корисних справ, спрямованих на процвітання України. Христос Воскрес!

Наталія Канатенко, Червонокостянтинівський сільський голова