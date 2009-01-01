Дорогі трудівники, шановні жителі Петрівщини!

Вітаю вас із світлим Христовим Воскресінням!

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підем привітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних крес,

І разом з ними заспівають люди:

Христос Воскрес! - Воістину Воскрес!

Катерина Галуган, депутат районної ради