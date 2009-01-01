Дорогі трудівники, шановні жителі Петрівщини!

Випуск: № 29 (9946) Субота, 15 квітня 2017 року

Вітаю вас із світлим Христовим Воскресінням!

Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних крес,
І разом з ними заспівають люди:
Христос Воскрес! - Воістину Воскрес!

Катерина Галуган, депутат районної ради

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