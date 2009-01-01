Шановна громада Новостародубської сільської ради!

Випуск: № 29 (9946) Субота, 15 квітня 2017 року

З нагоди великого свята Воскресіння Христового прийміть наші найкращі вітання і побажання Божого благословення, здоров’я і добробуту!

Сердечно бажаю, щоб переможний дух надії, радості, всепрощення і надалі супроводжував вас і ваші родини, додавав сили, енергії, наснаги для добрих і корисних справ на добробут і процвітання нашої рідної України.

Нехай радісні Пасхальні дні покладуть благодатні початки нових перемог і звершень на вашому життєвому шляху.

Віктор Заїка, Новостародубський сільський голова

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