Шановна громада Новостародубської сільської ради!

З нагоди великого свята Воскресіння Христового прийміть наші найкращі вітання і побажання Божого благословення, здоров’я і добробуту!
Сердечно бажаю, щоб переможний дух надії, радості, всепрощення і надалі супроводжував вас і ваші родини, додавав сили, енергії, наснаги для добрих і корисних справ на добробут і процвітання нашої рідної України.
Нехай радісні Пасхальні дні покладуть благодатні початки нових перемог і звершень на вашому життєвому шляху.
Віктор Заїка, Новостародубський сільський голова