Шановні земляки-малинівці!

У ці весняні дні мільйони людей усього світу зустрічають найбільше з християнських свят – Світле Христове Воскресіння!

Ми віримо в те, що ця єдність, заснована на віковічних християнських моральних цінностях, буде і надалі згуртовувати всіх нас у нашій спільній справі – будівництві кращої долі на шляхах миру та порозуміння.

Сердечно вітаючи вас, дорогі односельці, з Великодніми святами, щиро зичу щастя кожній родині, міцного здоров’я, добробуту, творчої наснаги в усіх гарних починаннях в ім’я розквіту нашої Батьківщини – суверенної України!

Едуард Яротник, Малинівський сільський голова