Шановні жителі Йосипівської територіальної громади, працівники сільгосппідприємств Йосипівки!

Випуск: № 29 (9946) Субота, 15 квітня 2017 року

Прийміть найщиріші вітання з нагоди найбільшого християнського свята - Воскресіння Христового!

Нехай ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті, як Великодній рушник, і веселі, як українські писанки. Хай малинові дзвони Великодня принесуть у вашу оселю радість, віру, надію і любов.

Зі святом вас! Христос Воскрес! - Воістину Воскрес!

Іван Шульга, Йосипівський сільський голова

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