Шановні мешканці села Зеленого!

Прийміть щиросердечні вітання із світлим Воскресінням Христовим! Це свято спонукає кожного із нас ще раз замислитися над вічними цінностями християнської моралі, дає нам найкращу нагоду наповнити свої серця любов’ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно. Свято Велико-дня нагадує нам про те, що кожна людина народжується для добрих справ і творіння. Хай цей день принесе у ваші домівки віру і надію на позитивні зміни, а нашій країні – омріяний мир та порозуміння. Нехай Воля Господня надихає вас на праведні справи, закликає до милосердя, додає натхнення і сили в ім’я добробуту й процвітання України. Христос Воскрес!
Інна Беркун, Зеленський сільський голова