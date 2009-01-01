Дорогі жителі Ганнівки, Володимирівки, Сергіївки та Рядового!

У цей благословенний час дозвольте щиро привітати вас зі святом світлого Христового воскресіння! Святий Великдень несе нам довгоочікувану радість перемоги Сина Божого, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, поселяє спокій у серцях, укріплює віру та живить душу. Тож нехай Божа милість та благословення оросять ваше життя, а мир, любов та злагода запанують у вашій оселі. Зичу вам гарного настрою, відмінного здоров’я, сімейного затишку, незмінного успіху та здійснення усіх задумів.
Ніна Цапенко, Ганнівський сільський голова.