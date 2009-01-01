Дорогі жителі Ганнівки, Володимирівки, Сергіївки та Рядового!

Загублений Державний акт на право приватної власності на землю - серія ІІІ-КР №017288, виданий на підставі рішення сесії Водянської сільської ради від 23.02.2001 року за № 90/23 на ім’я Коваль Ніни Олексіївни, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

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