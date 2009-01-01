Дорогі працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»!

Випуск: № 29 (9946) Субота, 15 квітня 2017 року

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір вас охороняє,
А Дух Святий здоров’я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
- Христос Воскрес! - Воістину воскрес!

Олександр Поворознюк, генеральний директор ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»

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