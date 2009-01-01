Увага - конкурс!

«Трудова слава» оголошує творчий конкурс серед читачів районки під назвою «Весна – красуня!». До участі в конкурсі допускаються художні твори різного жанру, присвячені одній з найпрекрасніших пір року: вірші, оповідання, новели, нариси тощо, а також фотознімки. Можливо, цікавою конкурсною пропозицією будуть фотознімки з текстовим літературним супроводом. Втім, цього разу чітких критеріїв не встановлюватимемо, визначайтеся з форматом твору на власний розсуд. До речі, були б дуже вдячні, аби участь у конкурсі взяли й наймолодші наші читачі.

Отже свої твори, з обв’язковою поміткою «на конкурс», надсилайте за адресою електронної пошти: redakciya2@ukr.net, за поштовою адресою: смт Петрове, вул. Літвінова, 19. (поштовий індекс 28300) або заносьте безпосередньо до редакції. Найкращі з них обов’язково потраплять на сторінки районки. Кінцевий термін подання творів – 15 травня 2017 року, а вже у номері за 20 травня ми оголосимо прізвища переможців.

І насамкінець про матеріальні стимули, які, як відомо, стали прикметною ознакою нашого сьогодення. За перемогу в конкурсі ми встановлюємо грошові призи: за перше місце – 100 грн., за друге місце – 75 грн., за третє місце – 50 грн.

Звичайно, з огляду на сьогоденну вартість життя, розмір призів майже символічний, але поки що ми виходимо з наших власних можливостей, які в перспективі, сподіваємося, будуть дещо значимішими.

Разом з тим – головною нагородою для кожного з учасників стане нагода заявити про себе, про свої можливості, ще не відомі широкому загалу таланти. Тож сміливіше приєднуйтеся, чекаємо ваших творів. Натхнення і удачі!