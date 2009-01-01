Православна Пасха - традиції та прикмети

Це свято має свої традиції, які встановлювалися поступово протягом багатьох століть. Оскільки Великдень - найяскра-віша ознака всього живого і оновленого, то головними символами цього дня вважаються Життя (паски і розфарбовані яйця), Вода (великодні струмки) і Благодатний Вогонь. У всіх містах і селах у великодню ніч люди йшли до церкви, слухали богослужіння, святили воду і великодній кошик з продуктами.

Після служби в церкві прийнято прийти додому, накривати стіл і розговітися. Особливо чекають цього дня люди, які тримали строгий 48-денний піст. У першу чергу потрібно покуштувати яйце, після нього паску. Як тільки такий ритуал буде виконано, можна приступати до інших частувань.

Найулюбленіша великодня забава - битва яєць. Для неї потрібно взяти прикрашене або розмальоване яйце і вдарити будь-яким боком яйце суперника. Виграє той, чиє яйце лишиться цілим.

Також на свято Великодня прийнято христоситься. Молоді і старі, діти і дорослі, чоловіки і жінки при зустрічі повинні тричі поцілувати знайомого і сказати: «Христос Воскрес», а у відповідь почують: «Воістину Воскрес!»

Існує кілька великодніх прикмет і обрядів, які прийшли до нас ще з давніх часів:

Той, хто першим прийде додому після церковної служби, весь рік буде щасливий.

Зануривши у воду з освяченим яйцем золоті прикраси, можна залучити багатство і успіх.

Пасхальне яйце прокатати по личку дітей - захистити їх від пристріту.

Щоб уберегти щастя в домі, на Великдень не можна займатися ніякими домашніми справами.

Щоб відчути чари і значимість православної Пасхи, не обов’язково бути глибоко віруючою людиною. Адже це свято, в першу чергу, про все найдорожче, що є у людей, і найголов-ніше - про добро, про любов, про дітей, про прощення. А ще це чудова традиція провідати всіх своїх рідних, зібратися всім разом за великим столом і просто насолоджуватися життям.