Вітаю зі світлим і радісним святом Великодня жителів Петрівської територіальної громади!

Прийміть найщиріші вітання з Великим Днем Світлого Христового Воскресіння! У житті кожного християнина Великдень – свято особливо шановане та величне. Й не тільки тому, що приходить воно з утвердженням справжньої, квітучої та теплої весни, але й тому, що є символом перемоги життя над смертю, добра над злом, світла над пітьмою, віри над безнадією. Від усьо-го серця бажаю вам благодаті, добробуту, окриленого настрою, миру, злагоди та душевної величі. Нехай цей Великий День дарує вам щастя, здоров’я, любов та непохитну віру в кращий завтрашній день! Христос Воскрес!
Світлана Тилик, Петрівський селищний голова