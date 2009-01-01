Шановні петрівчани!

Випуск: № 29 (9946) Субота, 15 квітня 2017 року

Прийміть вітання з Великим Днем Світлого Христового Воскресіння!

У поле, в ліс, де сніг останній тане,
У досвіток покотиться луна.
А там зі сну прокинеться
і встане дзвінка весна.

Співаймо, друзі, в великоднім колі
І Господа воскреслого молім,
Щоб обновивсь весною щастя й долі
Наш рідний край, наш дім.

Христос Воскрес! - Воістину Воскрес!

З повагою Олександр Поворознюк, депутат районної ради

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