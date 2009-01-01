Шановні петрівчани!

Прийміть вітання з Великим Днем Світлого Христового Воскресіння!

У поле, в ліс, де сніг останній тане,

У досвіток покотиться луна.

А там зі сну прокинеться

і встане дзвінка весна.

Співаймо, друзі, в великоднім колі

І Господа воскреслого молім,

Щоб обновивсь весною щастя й долі

Наш рідний край, наш дім.

Христос Воскрес! - Воістину Воскрес!

З повагою Олександр Поворознюк, депутат районної ради