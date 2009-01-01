Дорогі жителі славної Петрівщини!

Від щирого серця та з відчуттям глибокої радості вітаю вас із світлим Христовим Воскресінням!

Бажаю вам і вашим родинам душевної чистоти, злагоди, миру і гармонії! У цей день кожен з нас згадує чудо Христового Воскресіння, яке є символом перемоги життя, сили добра, милосердя, відродження.

Нехай у це свято Божа любов і благодать наповнить ваші серця і душі. Віра в краще надихає на добрі та праведні справи. А Великодні свята принесуть надію на краще майбутнє і початок нового життя.

Давайте побажаємо один одному Божого захисту, духовного відродження, здоров’я і благополуччя, добра і злагоди у кожній родині.

Христос Воскрес! - Воістину Воскрес!

З повагою народний депутат Анатолій Кузьменко