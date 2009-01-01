Дорогі жителі району!

Випуск: № 29 (9946) Субота, 15 квітня 2017 року

Прийміть сердечні привітання та щирі побажання з нагоди Великодніх свят!

Нехай ці святкові дні наповнять ваші серця світлом любові до Бога і ближніх, зміцнять віру, наповнять серця милосердям, добром та радістю.

Хай Господь Бог не обходить вас своєю милістю, обдарує всепрощенням й надалі супроводжує вас і вашу родину, дає силу, енергію, допомагає повсякчас. Божого благословення вам у всіх ваших справах і помислах!

Весна розквітла, наче казка, і сяє сонцем височінь небес.

Вітаємо із світлим святом Паски!

Христос Воскрес! - Воістину Воскрес!

Сергій Завалій, голова райдержадміністрації
Тамара Сакара, голова районної ради

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