Дорогі передплатники і всі жителі району!

Прийміть найщиріші вітання з Великим Днем Світлого Христового Воскресіння!

Нехай Світло Воскресіння Христового надає вам силу перебороти всі труднощі, які випали на вашу долю та непохитну віру в кращий зав-трашній день!

Бажаємо, щоб ваше життя було чистим, як Святий Благодатний вогонь, щедрим, як запашна Великодня паска, яс-кравим, як колоритна українська писанка.

Колектив редакції.