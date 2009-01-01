Дорогі мої!

Зі святом вас! З Великоднем!
Зі святом сподівань, надії, добра та Любові Божої!
Невипадково цей день зветься в нас саме Великдень: великий і світлий - головний день цілого року!
І невипадково це свято відзначається навесні, коли прокидається рідна земля, коли цвітуть яблуні та вишні, коли з вирію додому повертаються лелеки.
Воскресіння Христове – це символ вічного оновлення.
Для того й дарований нам день світлої Пасхи, щоб ми вірили і сподівалися, щоб знали: неодмінно буде краще, неодмінно буде добре!
Це не просто побажання, це – неспростовні закони Правди та Істини. Адже ми сильніші за лихоліття, ми горді та хоробрі. Ми все подолаємо! Ми побудуємо ту країну, якої варті, - сильну і квітучу Україну!
Усе минає, усі проблеми будуть здолані. І тільки Божа Любов та Милосердя вічні. Вічна наша Україна, яка заслуговує на щастя та успіх.
Від щирого серця бажаю вам добра, здоров’я, успіху, благополуччя. Вірте в себе, вірте в Україну. Творіть добро на Землі. Все буде добре!
Христос Воскрес і воскресне Україна!
З любов’ю, Юлія Тимошенко