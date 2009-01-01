Дорогі мої!

Зі святом вас! З Великоднем!

Зі святом сподівань, надії, добра та Любові Божої!

Невипадково цей день зветься в нас саме Великдень: великий і світлий - головний день цілого року!

І невипадково це свято відзначається навесні, коли прокидається рідна земля, коли цвітуть яблуні та вишні, коли з вирію додому повертаються лелеки.

Воскресіння Христове – це символ вічного оновлення.

Для того й дарований нам день світлої Пасхи, щоб ми вірили і сподівалися, щоб знали: неодмінно буде краще, неодмінно буде добре!

Це не просто побажання, це – неспростовні закони Правди та Істини. Адже ми сильніші за лихоліття, ми горді та хоробрі. Ми все подолаємо! Ми побудуємо ту країну, якої варті, - сильну і квітучу Україну!

Усе минає, усі проблеми будуть здолані. І тільки Божа Любов та Милосердя вічні. Вічна наша Україна, яка заслуговує на щастя та успіх.

Від щирого серця бажаю вам добра, здоров’я, успіху, благополуччя. Вірте в себе, вірте в Україну. Творіть добро на Землі. Все буде добре!

Христос Воскрес і воскресне Україна!

З любов’ю, Юлія Тимошенко