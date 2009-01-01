Шановні жителі області!

Випуск: № 29 (9946) Субота, 15 квітня 2017 року

Прийміть щирі вітання з Великим Днем Воскресіння Христового!

Бажаю душевної величі, добра та спокою, непохитної віри в кращий завтрашній день.

Хай Боже благословіння буде запорукою миру на нашій землі, духовного відродження нашої держави, здійснення найзаповітніших сподівань!

Нехай сонце зігріває душу, а близькі люди – серце!

З повагою, голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноіваненко

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