Дорогі жителі Кіровоградщини!

Щиросердно вітаю вас із одним з найбільших християнських свят – Воскресінням Христовим!

У ці світлі Великодні дні бажаю вам добра та віри в мирне і заможне майбутнє нашої країни. Тільки в єдності наших щирих помислів і зусиль, лише разом, допомагаючи і підтримуючи один одного, ми зможемо досягти успіху і процвітання.

Щиро зичу вам міцного здоров’я, душевного спокою та благополуччя. Нехай у ваших родинах завжди панують злагода, добробут і надія на краще!

Христос Воскрес!

З повагою, голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко