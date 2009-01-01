Балахівська селищна рада оголошує конкурс на вакантну посаду головного спеціаліста з питань бухгалтерського обліку - головного бухгалтера Балахівської селищної ради.

Вимоги до кандидата: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста або не нижче другого рівня вищої освіти та стаж роботи за фахом не менш як два роки, володіння державною мовою.

Прийом документів: з 12 квітня по 12 травня 2017 року.

При проведені конкурсу здійснюється іспит кандидатів на заміщення вакантних посад.

Інформація щодо участі у конкурсі, конкретних функціональних обов’язків та умов оплати праці надається кадровою службою селищної ради додатково.

Документи приймаються з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: 28314 смт. Балахівка, вул. Жовтнева, 6, тел. 098-124-70-64.