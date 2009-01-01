Шанс, яким варто скористатися

Управління соціального захисту населення інформує щодо реалізації проекту «Інтеграційна та стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення засобами існування внутрішньо переміщених осіб та населення, що постраждало в наслідок конфлікту в Україні» ГО «Територія успіху».

Громадська організація «Територія успіху» в рамках проекту «Інтеграційна та стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення засобами існування внутрішньо переміщених осіб та населення, що постраждало внаслідок конфлікту в Україні», за підтримки Міжнародної організації з міграції, має можливість допомогти внутрішньо переміщеним особам, які мешкають на території Кіровоградської області, підвищити кваліфікацію або отримати нову професію на курсах. МОМ оплачує вартість курсів до 10 000 грн. Крім того, для суб’єктів підприємницької діяльності є можливість придбати обладнання на суму до 50 000 грн. З деталями можна ознайомитися за посиланням: http://watchdog-kr.com.ua/iom-new-project.

Контактна особа: Юлія Ярова, тел. 099 27 07 609; Інга Дуднік, тел. 050 975 69 17;

Управління соціального захисту населення