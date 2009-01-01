Не забили, але і не пропустили…

Спортивні новини

Як відомо, «Геліосом» давні греки називали Бога Сонця. Однак, попри «сонячну» аналогію, гості з однойменного харківського клубу «привезли» на Петрівщину пасмурну, прохолодну погоду, що такою протрималася упродовж усіх вихідних днів. Не виправдали гравці «Геліоса» і сподівань наших уболівальників на те, що зможемо відібрати у них такі жадані для нас три очки. І все ж, хоч перемогти гостей не вдалося, нарікати на дії гравців нашої команди цього разу не маємо права, адже билися за перемогу футболісти «Інгульця» завзято і самовіддано. Ну а те, що не змогли зламати су-против суперників… Очевидно, невипадково «Геліос» сьогодні перебуває в чільній групі команд Першої ліги. Ми могли побачити, що гості з Харкова – це доволі потужний, відлагоджений по всіх лініях колектив, а, крім того, - до звітної гри вони підійшли доволі серйозно, добре вивчивши і проаналізувавши по епізодах переможну гру «Інгульця» в Черкасах. Тим більше, що до такого серйозного настрою «сонячних» спонукала і несподівана втрата очок на власному полі в попередньому турі (нагадаємо – на доданих уже хвилинах матчу єдиний у грі гол з пенальті у ворота господарів забили футболісти «Гірника-Спорт»).

Отож до Петрового «Геліос» їхав з єдиним завданням – перемагати. І, говоритимемо прямо, – хар-ків’яни були доволі близькими до досягнення цієї своєї мети, адже створили чимало небезпечних моментів біля воріт «Інгульця», що змусили багатьох з нас хапатися за серце. Щоправда, в кількох епізодах слушну нагоду відкрити рахунок мав й «Інгулець». Та все ж, очевидно, головним завданням для обох команд було не пропустити м’яч у власні ворота, а отже підсумковий результат засвідчив, що з ним вони упорались. Заради справедливості мусимо визнати, що, попри нульову нічию, «Геліос» цього разу виглядав значно потужнішим, аніж у першому колі в Харкові, де, не зважаючи на мінімальну перевагу над нашою командою (та гра, як відомо, закінчилася з рахунком 1:0 на користь господарів), ігровою ініціативою більше володіли саме гравці «Інгульця». В Петровому ж, як ми побачили, більше контролювали м’яч якраз харків’яни, вони ж створили і більше гострих моментів. Тож хоч для нас перемога і була дуже очікуваним і омріяним результатом, однак, виходячи з того, як розгорталися цього дня події на полі, мусимо визнати, що й нульова нічия – не найгірший підсумок матчу. До речі, отримане очко дозволило нам піднятися на одну сходинку в турнірній таблиці, хоча наша перевага над «Миколаєвом» є доволі умовною: маючи однакову кількість очок і навіть однакову різницю забитих і пропущених м’ячів, ми випереджаємо корабелів хіба що завдяки більшій кількості забитих голів. Безумовним позитивом звітної гри очевидно, маємо визнати упевнену і надійну гру голкіпера Ганєва, який, схоже, набирає своєї оптимальної форми. Але вже у наступному матчі матимемо нагоду пересвідчитися, наскільки ця надійність і упевненість є стабільними, що є ознакою класу.

Наступна виїзна гра «Інгульця» для нас є особливо важливою і принциповою, адже зустрічаємося ми з сусідами по місцю в турнірній таблиці, прямим нашим конкурентом за право надійніше закріпитися в Першій лізі - - чернівецькою «Буковиною». Хто в цій боротьбі стане переможцем – знатимемо вже незабаром. Моральна перевага перед поєдинком начебто має бути на боці нашої команди, адже місяць тому в контрольному спарингу в процесі підготовки до офіційної частини чемпіонату «Інгулець» здолав буковинців з рахунком 2:0. Але в тому то й річ, що контрольні поєдинки рідко коли розкривають об’єктивний потенціал команд: саме в таких іграх тренери дозволяють собі експериментувати зі складами, з моделлю гри, з тактико-технічними схемами, при цьому не викладаючи перед опонентами своїх найголовніших козирів. Тож перед поїздкою в Чернівці маємо налаштовуватися найсерйознішим чином.

Так само безгольовою нічиєю – 0:0 завершилась і зустріч нашого другого «Інгульця» в Нікополі. Прикметно, що кілька разів у першій половині гри ближчими до успіху були господарі, в другій половині ініціативою заволоділи вже наші футболісти, створивши ряд небезпечних епізодів біля воріт Ігоря Гришина, який ще минулого сезону захищав кольори «Інгульця». Однак ні нашим гравцям, ні господарям відзначитися голами в цій грі також не вдалося.

Наступним домашнім поєдинком «Інгульця-2» стане зустріч уже цієї п’ятниці з одним із лідерів ліги – кременчуцьким «Кременем» . Кременчужці також є нашими сусідами по місцю в турнірній таблиці, однак очковий розрив між командами такий значний, що обі-йти їх до кінця чемпіонату здається вже малоймовірно задачею. А от відкотитися вниз у разі невдачі - цілком реально. «Кремінь», до речі, в попередньому турі також несподівано для себе втратив очки в домашньому поєдинку з вінницькою «Нивою», не зумівши утримати переможний для себе результат і «розписавши» нічию 2:2. Тож розуміючи, що вже вкотре завдання потрапити до Першої ліги може знову залишитися примарною мрією, битиметься не на жарт – у цьому можна й не сумніватися. Водночас, чергова невдача наших хлопців може відсунути команду вглиб турнірної таблиці, тож для нас втрата очок також уже неприпустима. А це означає, що на нас усіх чекає цікавий, захоплюючий, безкомпромісний поєдинок у Володимирівці, тож до п”ятниці житимемо з надією і нетерпінням.

Наостанок нагадаю, щоб уболівальники «Інгульця» цієї ж п’ятниці не забули о 17.00 увімкнути свої телевізійні приймачі на канал Х-SPORT, де здійснюватиметься пряма трансляція поєдинку «Буковина» - «Інгулець». І уже традиційно побажаємо нашим хлопцям удачі, чудової гри, неупередженого суддівства і приємного для усіх нас результату.

Положення команд

Перша ліга

М Команда I П Н П РМ О 1 "Іллічівець" 24 18 4 2 45-14 58 2 "Десна" 24 15 5 4 34-16 50 3 "Верес" 24 15 4 5 47-22 49 4 "Колос" 24 12 7 5 37-24 43 5 "Нафтовик-Укрнафта" 24 11 6 7 36-20 39 6 "Геліос" 24 11 6 7 20-15 39 7 "Арсенал-Київ" 24 9 8 7 24-21 35 8 "Авангард" 24 9 7 8 20-21 34 9 "Черкаський Дніпро" 24 8 10 6 21-23 34 10 "Оболонь-Бровар" 24 8 6 10 27-28 30 11 "Полтава" 24 10 3 11 25-31 30 12 "Гірник-Спорт" 24 7 5 12 32-42 26 13 "Буковина" 23 6 7 10 18-24 25 14 "Інгулець" 24 6 6 12 23-34 24 15 "Миколаїв" 24 7 3 14 17-28 24 16 "Суми" 24 4 9 11 22-38 21 17 "Скала" 24 4 5 15 15-33 17 18 "Тернопіль" 23 2 5 16 15-44 11

Друга ліга

М Команда I П Н П РМ О ЧГ 1 "Жемчужина" 21 17 2 2 51-18 53 7,9572 2 "Рух" 22 16 3 3 49-18 51 7,7747 3 "Кремінь" 22 16 2 4 47-22 50 8,0159 4 "Інгулець-2" 23 12 6 5 46-24 42 7,7753 5 "Реал Фарма" 22 12 5 5 40-21 41 7,7922 6 "Балкани" 23 11 7 5 36-23 40 7,7170 7 "Мир" 21 9 5 7 26-22 32 7,6819 8 "Нива" 22 9 4 9 31-28 31 7,9355 9 "Тепловик-Прикарпаття" 22 8 4 10 37-28 28 7,5969 10 "Енергія" 22 8 4 10 33-31 28 7,6799 11 "Іллічівець-2" 22 9 1 12 33-39 28 7,6111 12 "Кристал" 19 7 5 7 31-24 26 7,8459 13 "Нікополь" 23 6 5 12 23-38 23 7,5780 14 "Металург" 23 5 2 16 26-57 17 6,9919 15 "Суднобудівник" 22 4 4 14 16-44 16 7,3698 16 "Арсенал-Київщина" 23 4 1 18 20-71 13 7,5028 17 "Поділля" 22 3 2 17 16-53 11

Володимир Кіфенко.

На знімку: одна із завершальних атак «Інгульця» в двобої з «Геліосом».