Не забили, але і не пропустили…

Спортивні новини
Як відомо, «Геліосом» давні греки називали Бога Сонця. Однак, попри «сонячну» аналогію, гості з однойменного харківського клубу «привезли» на Петрівщину пасмурну, прохолодну погоду, що такою протрималася упродовж усіх вихідних днів. Не виправдали гравці «Геліоса» і сподівань наших уболівальників на те, що зможемо відібрати у них такі жадані для нас три очки. І все ж, хоч перемогти гостей не вдалося, нарікати на дії гравців нашої команди цього разу не маємо права, адже билися за перемогу футболісти «Інгульця» завзято і самовіддано. Ну а те, що не змогли зламати су-против суперників… Очевидно, невипадково «Геліос» сьогодні перебуває в чільній групі команд Першої ліги. Ми могли побачити, що гості з Харкова – це доволі потужний, відлагоджений по всіх лініях колектив, а, крім того, - до звітної гри вони підійшли доволі серйозно, добре вивчивши і проаналізувавши по епізодах переможну гру «Інгульця» в Черкасах. Тим більше, що до такого серйозного настрою «сонячних» спонукала і несподівана втрата очок на власному полі в попередньому турі (нагадаємо – на доданих уже хвилинах матчу єдиний у грі гол з пенальті у ворота господарів забили футболісти «Гірника-Спорт»).
Отож до Петрового «Геліос» їхав з єдиним завданням – перемагати. І, говоритимемо прямо, – хар-ків’яни були доволі близькими до досягнення цієї своєї мети, адже створили чимало небезпечних моментів біля воріт «Інгульця», що змусили багатьох з нас хапатися за серце. Щоправда, в кількох епізодах слушну нагоду відкрити рахунок мав й «Інгулець». Та все ж, очевидно, головним завданням для обох команд було не пропустити м’яч у власні ворота, а отже підсумковий результат засвідчив, що з ним вони упорались. Заради справедливості мусимо визнати, що, попри нульову нічию, «Геліос» цього разу виглядав значно потужнішим, аніж у першому колі в Харкові, де, не зважаючи на мінімальну перевагу над нашою командою (та гра, як відомо, закінчилася з рахунком 1:0 на користь господарів), ігровою ініціативою більше володіли саме гравці «Інгульця». В Петровому ж, як ми побачили, більше контролювали м’яч якраз харків’яни, вони ж створили і більше гострих моментів. Тож хоч для нас перемога і була дуже очікуваним і омріяним результатом, однак, виходячи з того, як розгорталися цього дня події на полі, мусимо визнати, що й нульова нічия – не найгірший підсумок матчу. До речі, отримане очко дозволило нам піднятися на одну сходинку в турнірній таблиці, хоча наша перевага над «Миколаєвом» є доволі умовною: маючи однакову кількість очок і навіть однакову різницю забитих і пропущених м’ячів, ми випереджаємо корабелів хіба що завдяки більшій кількості забитих голів. Безумовним позитивом звітної гри очевидно, маємо визнати упевнену і надійну гру голкіпера Ганєва, який, схоже, набирає своєї оптимальної форми. Але вже у наступному матчі матимемо нагоду пересвідчитися, наскільки ця надійність і упевненість є стабільними, що є ознакою класу.
Наступна виїзна гра «Інгульця» для нас є особливо важливою і принциповою, адже зустрічаємося ми з сусідами по місцю в турнірній таблиці, прямим нашим конкурентом за право надійніше закріпитися в Першій лізі - - чернівецькою «Буковиною». Хто в цій боротьбі стане переможцем – знатимемо вже незабаром. Моральна перевага перед поєдинком начебто має бути на боці нашої команди, адже місяць тому в контрольному спарингу в процесі підготовки до офіційної частини чемпіонату «Інгулець» здолав буковинців з рахунком 2:0. Але в тому то й річ, що контрольні поєдинки рідко коли розкривають об’єктивний потенціал команд: саме в таких іграх тренери дозволяють собі експериментувати зі складами, з моделлю гри, з тактико-технічними схемами, при цьому не викладаючи перед опонентами своїх найголовніших козирів. Тож перед поїздкою в Чернівці маємо налаштовуватися найсерйознішим чином.
Так само безгольовою нічиєю – 0:0 завершилась і зустріч нашого другого «Інгульця» в Нікополі. Прикметно, що кілька разів у першій половині гри ближчими до успіху були господарі, в другій половині ініціативою заволоділи вже наші футболісти, створивши ряд небезпечних епізодів біля воріт Ігоря Гришина, який ще минулого сезону захищав кольори «Інгульця». Однак ні нашим гравцям, ні господарям відзначитися голами в цій грі також не вдалося.
Наступним домашнім поєдинком «Інгульця-2» стане зустріч уже цієї п’ятниці з одним із лідерів ліги – кременчуцьким «Кременем» . Кременчужці також є нашими сусідами по місцю в турнірній таблиці, однак очковий розрив між командами такий значний, що обі-йти їх до кінця чемпіонату здається вже малоймовірно задачею. А от відкотитися вниз у разі невдачі - цілком реально. «Кремінь», до речі, в попередньому турі також несподівано для себе втратив очки в домашньому поєдинку з вінницькою «Нивою», не зумівши утримати переможний для себе результат і «розписавши» нічию 2:2. Тож розуміючи, що вже вкотре завдання потрапити до Першої ліги може знову залишитися примарною мрією, битиметься не на жарт – у цьому можна й не сумніватися. Водночас, чергова невдача наших хлопців може відсунути команду вглиб турнірної таблиці, тож для нас втрата очок також уже неприпустима. А це означає, що на нас усіх чекає цікавий, захоплюючий, безкомпромісний поєдинок у Володимирівці, тож до п”ятниці житимемо з надією і нетерпінням.
Наостанок нагадаю, щоб уболівальники «Інгульця» цієї ж п’ятниці не забули о 17.00 увімкнути свої телевізійні приймачі на канал Х-SPORT, де здійснюватиметься пряма трансляція поєдинку «Буковина» - «Інгулець». І уже традиційно побажаємо нашим хлопцям удачі, чудової гри, неупередженого суддівства і приємного для усіх нас результату.
Положення команд
Перша ліга
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Іллічівець"
|24
|18
|4
|2
|45-14
|58
|2
|"Десна"
|24
|15
|5
|4
|34-16
|50
|3
|"Верес"
|24
|15
|4
|5
|47-22
|49
|4
|"Колос"
|24
|12
|7
|5
|37-24
|43
|5
|"Нафтовик-Укрнафта"
|24
|11
|6
|7
|36-20
|39
|6
|"Геліос"
|24
|11
|6
|7
|20-15
|39
|7
|"Арсенал-Київ"
|24
|9
|8
|7
|24-21
|35
|8
|"Авангард"
|24
|9
|7
|8
|20-21
|34
|9
|"Черкаський Дніпро"
|24
|8
|10
|6
|21-23
|34
|10
|"Оболонь-Бровар"
|24
|8
|6
|10
|27-28
|30
|11
|"Полтава"
|24
|10
|3
|11
|25-31
|30
|12
|"Гірник-Спорт"
|24
|7
|5
|12
|32-42
|26
|13
|"Буковина"
|23
|6
|7
|10
|18-24
|25
|14
|"Інгулець"
|24
|6
|6
|12
|23-34
|24
|15
|"Миколаїв"
|24
|7
|3
|14
|17-28
|24
|16
|"Суми"
|24
|4
|9
|11
|22-38
|21
|17
|"Скала"
|24
|4
|5
|15
|15-33
|17
|18
|"Тернопіль"
|23
|2
|5
|16
|15-44
|11
Друга ліга
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|ЧГ
|1
|"Жемчужина"
|21
|17
|2
|2
|51-18
|53
|7,9572
|2
|"Рух"
|22
|16
|3
|3
|49-18
|51
|7,7747
|3
|"Кремінь"
|22
|16
|2
|4
|47-22
|50
|8,0159
|4
|"Інгулець-2"
|23
|12
|6
|5
|46-24
|42
|7,7753
|5
|"Реал Фарма"
|22
|12
|5
|5
|40-21
|41
|7,7922
|6
|"Балкани"
|23
|11
|7
|5
|36-23
|40
|7,7170
|7
|"Мир"
|21
|9
|5
|7
|26-22
|32
|7,6819
|8
|"Нива"
|22
|9
|4
|9
|31-28
|31
|7,9355
|9
|"Тепловик-Прикарпаття"
|22
|8
|4
|10
|37-28
|28
|7,5969
|10
|"Енергія"
|22
|8
|4
|10
|33-31
|28
|7,6799
|11
|"Іллічівець-2"
|22
|9
|1
|12
|33-39
|28
|7,6111
|12
|"Кристал"
|19
|7
|5
|7
|31-24
|26
|7,8459
|13
|"Нікополь"
|23
|6
|5
|12
|23-38
|23
|7,5780
|14
|"Металург"
|23
|5
|2
|16
|26-57
|17
|6,9919
|15
|"Суднобудівник"
|22
|4
|4
|14
|16-44
|16
|7,3698
|16
|"Арсенал-Київщина"
|23
|4
|1
|18
|20-71
|13
|7,5028
|17
|"Поділля"
|22
|3
|2
|17
|16-53
|11
Володимир Кіфенко.
На знімку: одна із завершальних атак «Інгульця» в двобої з «Геліосом».