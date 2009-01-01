Зроблено вже багато. Плануємо зробити ще більше

(Про плани та перспективи робіт по благоустрою Петрового розповідає Петрівський селищний голова Світлана Тилик)

Дорогі петрівчани!

Вдячна вам за висловлену мені довіру відповідати за життєдіяльність, благоустрій та достойне життя нашого селища. Тож разом з нею я усвідомлюю свою відповідальність за умови проживання на цій території.

З першого ж дня перебування на своїй посаді переймаюся всіма проблемами мешканців селища, адже той жахливий стан, у якому знаходяться дахи наших багатоповерхівок, каналізаційні мережі та прибудинкові території, які, певною мірою, становлять загрозу здоров”ю і життю дорослих та дітей, мені навіть уявити було важко. Тож цей рік було розпочато так само насичено, як і попередній.

Хочу довести до відома територіальної громади інформацію щодо наших планів на І півріччя 2017 року.

Починаючи з березня поточного року, проведено сходки з мешканцями будинків №№ 7, 12, 22 по вулиці Літвінова з питання ремонту покрівлі, по вулицях Центральній, 1 Травня та в с. Новомануйлівці - з питання освітлення та несанкціонованих сміттєзвалищ. Були враховані побажання мешканців селища з різних питань, які внесені до плану роботи селищної ради. Тож до роботи приступили…

Також з березня поточного року, з настанням сприятливих погодних умов, продовжуємо роботу по ремонту покрівель багатоповерхівок. На сьогоднішній день уже перекрито дах 2-го та 3-го під’їздів будинку № 22 по вулиці Літвінова. Приступили до ремонту покрівлі 6-го під’їзду будинку № 22. Далі плануємо ремонт покрівель будинків № № 12 , 9, 10 та 3.

Продовжуються роботи по благоустрою 6-го будинку по вулиці Літвінова. Плануємо уже в квітні завершити роботи по облаштуванню зони відпочинку, встановлення лавочок та урн, а також створення місця для паркування автомобілів.

Розпочато роботи по заміні каналізаційної та водопровідної мережі будинку № 7. Передбачається цей обсяг робіт закінчити в двомісячний термін. Тож уже в червні маємо намір розпочати роботи з благоустрою прибудинкової території даного будинку, зокрема: створити дитячі ігрові зони, встановити лавочки та урни, облаштувати місця для паркування автомобілів.

Закінчуються роботи по монтажу вуличного освітлення на вулицях 1 Травня, Трудовій, Миру, Мостовій, провулку Горовому. По вулицях Злагоди, Святковій, Садовій, Парковій, Філатова, Степовій, Зустрічній, Вересневій, Ювілейній виготовляється вся необхідна документація для освітлення. Хочу запевнити мешканців селища - роботи по освітленню вулиць та провулків селища завершимо повністю. В першу чергу, вони будуть розпочаті на тих вулицях, де замінено електроопори та лінії електромереж.

Вже 15 квітня планується завершення робіт по капітальному ремонту дороги по вулиці Олексія Лисенка та розпочнеться капітальний ремонт дороги вулиці Святкової. Виготовлено проект на капітальний ремонт доріг вулиць Центральної та Літвінова.

За рахунок селищного бюджету здійснено заміну водопроводу будинків №№ 20-22 по вулиці Літвінова.

Плануємо в квітні відремонтувати водопровід по вулиці Центральній, біля районної лікарні.

Задля збереження тепла та привабливого вигляду дошкільного навчального закладу № 1 «Рудана» в березні поточного року за кошти селищного бюджету здійснено часткову заміну вікон.

Розпочато роботу з благоустрою території дитячого садка. Вже придбано матеріали для поточного ремонту дитячих ігрових павільйонів та дитячого ігрового обладнання для майданчиків, виділено необхідні кошти на придбання меблів. На даний час виготовлено проект на заміну покрівлі дитячого садочка «Сонечко» та буде здійснено благоустрій його території (облаштовані дитячі ігрові павільйони, придбано ігрове обладнання). Адже хочеться, щоб наші дітки з радістю приходили до затишних, теплих, казкових приміщень дитячих садочків.

Задля запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (руйнації будівель, травмування людей, пошкодження ліній електропередач), пов’язаних з поваленням аварійних та сухостійних дерев, селищною радою проводиться робота щодо їх обрізки. На сьогоднішній день здійснено обрізку дерев по вулицях Дружби, Центральній, Святковій, Інгулецькій, Літвінова.

Весна - якраз та пора року, коли усім нам необхідно зробити все, аби наше селище стало чистим та привабливим. Петрівською селищною радою організовано роботи по благоустрою парку біля Будинку ветеранів, де висадили 100 саджанців берези, 37 - липи та 100 кущів самшиту, також висадили гарні весняні квіти на набережній та у парку відпочинку.

Працівники селищної ради вже другий рік орга-нізовують суботники по прибиранню кладовищ. Так на минулому тижні було здійснено благоустрій двох кладовищ, а саме, обрізано аварійні та сухостійні дерева, винесено купи сміття, яке мешканці селища викидають прямо на узбіччі кладовищ, не зважаючи на те, що селищною радою ви-ділено спеціальні місця для вивезення сміття (викопані ями). І тому вкотре звертаюся до Вас, шановна громадо, з проханням: давайте будемо разом дбати про чистоту та затишок нашого рідного селища!

Про подальші наші плани та перспективи розвитку селища розповімо в одному з наступних номерів районки.

Світлана Тилик, Петрівський селищний голова.

На знімках: заміна віконних прорізів у ДНЗ «Рудана»; висаджені садженці берези, незабаром, сподіваємося, перетворяться на мальовничу березову рощу; працівники селищної ради на роботі по благоустрою території; насаджені квіти на клумбах біля набережної та в парку відпочинку; відремонтована покрівля 22-го будинку; упорядковуємо кладовища; ось такі, на жаль, непривабливі сліди своєї діяльності окремі петрівчани залишають на місцях поховань найближчих наших людей; капітальний ремонт дорожного покриття по вулиці Олексія Лисенка.