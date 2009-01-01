Весна, очищення…

Весна все наполегливіше вступає у свої права. Пробуджується природа, прикрашаючи все навколо зеленню листя і різнобарв’ям первоцвітів на землі та квіток на деревах. Люди також чепурять населені пункти, готуючись до низки весняних свят.

Минулої середи районна державна адміністрація та районна рада організували роботу по очищенню від сміття, чагарників та молодої порослі лісосмуг та придорожньої території на відрізку автодороги у напрямку від Петрового до Олександрії. Крім працівників райдержадміністрації та районної ради, в роботах взяли участь всі установи та організації райцентру. Працювали весело, дружно і завзято, що і зафіксувала наша фотокамера.

На знімках: завзято працюють Т.Сакара і А.Іванова, технічний прогрес на службі людини (Григорій Катрич та Олександр Смірнов налаштовують бензокосу, робота з якою значно прискорить упорядкування узбіччя); працівники апарату районної ради, управління соціального захисту населення райдержадміністрації та територіального центру за роботою.

Фото Анатолія РЯБОКОНЯ.