Спортивні новини

Картинка гри вимальовується – чекатимемо позитивного результату

На минулому тижні свій черговий контрольний спаринг «Інгулець-2» провів у Кременчузі з нинішнім лідером чемпіонату Другої ліги – місцевим «Кременем», де поступився господарям з мінімальним рахунком 0:1.

Гра, загалом, пройшла в доволі рівній, переважно силовій боротьбі. У першому таймі деякою перевагою володіли наші земляки, однак втілити її в конкретний результат не змогли.

У другому таймі наші футболісти спрямували таки м’яч в сітку воріт господарів, проте, на думку арбітра, це взяття воріт відбулося з порушенням правил, тож гол не було зараховано. Не захотів арбітр призначити пенальті й за порушення правил господарями проти Гіоргі Кобуладзе в штрафному майданчику, стверджуючи що це порушення сталося лише на підступах до нього. А за чотири хвилини до завершення основного часу гри через помилку в захисті м’яч, який, як виявилося, став єдиним у цьому матчі, пропустила наша команда.

Та все ж, в цілому, за своїм змістом гра вдалася. Результат, як відомо, в товариських поєдинках не є надто принциповою річчю, головне ж, що футболісти починають показувати доволі пристойний рівень гри, що перед початком весняної частини чемпіонату вселяє певний оптимізм.