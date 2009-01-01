Таланти Петрівщини

Обереги для рідних та близьких власноруч

Виявляється, у нашому селищі живуть люди, які створюють неймовірні речі власними руками. Їх світ дуже глибокий, а мислення таке образне, що дозволяє втілювати неймовірні поєднання кольорів та форм у своїх роботах.

Сьогодні ми хочемо презентувати увазі читачів ра-йонки вироби нашої землячки та майстрині Ольги Савченко. Багато хто знає її як медичну сестру в неврологічному відділенні Петрівської ЦРЛ, та не всім знайоме її хобі, що робить людей щасливішими. Виготовлені нею роботи не мають широкої реклами, але зроблені так якісно та мило, що їх не соромно показати широкому загалові.

Це заняття - виготовляти власноруч подарунки, не виникло спонтанно, всьому передували певні життєві події.

У дитинстві вона дуже любила малювати і з великим задоволенням відвідувала гурток художнього мистецтва, керівником якого була Тетяна Сарданова, котра і допомогла розвинути талант майстрині. Наочним прикладом цього є багатьма вже оцінений малюнок на воротях батьківської хати «День і ніч», що на шляху до дитячого пляжу біля газової дільниці, виконаний Ольгою у теплих і холодних тонах. Також на її творчість неабияк вплинула і викладач навчально-виробничого ком-бінату для старшокласників Катерина Бакун, яка навчила нашу майстриню працювати з тканиною та голкою. Маючи за плечима багаж шкільного досвіду, Ольга впевнено і активно почала втілювати в життя те, що було колись далекими мріями.

Зараз вона працює у різник техніках. Для виготовлення фотоальбомів використовує роботу з папером та мережкою - скрапбукінг, для оздоблення жіночих прикрас та сумочок для мобільних телефонів – вишивку бісером та коштовним камінням. У неї особливе сприйняття світу, багата уява та невичерпна енергія. У всіх її роботах відображається і часточка талановитої душі.

Як говорить сама майстриня - робота повинна приносити задоволення, бо вона визначає шляхи людини у житті та створює в ньому гармонію і певний баланс.

Її роботи – це переважно подарунки, які зараз дуже модні і завжди є приємним сюрпризом для близьких друзів, колег та рідних людей. Вона робить народні обереги, шкатулки, картини, листівки, плоскі та об’ємні композиції, малюнки, аплікації. Ольга – автор і розробник орнаментів на своїх творах. Про кожну її роботу можна говорити довго, бо це - справді досконалий витвір мистецтва і справжній шедевр.

Ольга залюбки поділилася з нашими читачами деякими хитрощами та цікавими варіантами створення альбому для фотографій своїми руками. «Новачкам краще купувати готові чисті альбоми, потім прикрашати їх за власним смаком. Але якщо ви вирішили виготовити повністю ексклюзивний варіант, тоді доведеться витратити набагато більше часу. Сувеніри можна виготовляти з будь-яких підручних засобів. Власноруч зроблена лялька-мотанка має чарівну силу. Вона не лише береже родинне вогнище, але й має здатність здійснювати бажання», - переконана майстриня.

Ольга завжди йде в ногу з часом, і їй постійно хочеться втілювати в життя якісь нові ідеї. Навчатися чомусь новому також допомагають різноманітні майстер-класи від провідних спеціалістів України. Вона завжди вірить у те, що її вироби дарують гарний настрій та красу, якої інколи так не вистачає в нашому житті.

Творити прекрасне та добро - неважко, найважче - все це зберегти.

Олена Приходкова.

На знімках: майстриня-петрівчанка Ольга Савченко; чарівні роботи майстрині.