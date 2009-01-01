Дитячий парламент вчиться вирішувати дорослі питання

Щороку сесія районного парламенту дітей, яка проходить у січні, є навчальною. Юні парламентарі вивчають нову інформацію про роботу органів самоврядування різних рівнів, розвивають свої лідерські якості, вдосконалюють організаційні та комунікативні навички.

ІV сесія ІХ скликання районного парламенту дітей вийшла на новий рівень. Цього разу юні активісти зібралися у сесійній залі Петрівської районної ради. До їхнього складу входять учні, які навчаються у школі молодого лідера, але є й ті, хто тільки вперше приєднався до спільноти парламентарів.

На початку сесії пролунав Гімн України, після чого юні парламентарі надали слово дорослим. До делегатів парламенту звернулася голова районної ради Тамара Сакара. Вона побажала молоді не зупинятися на досягнутому, підтримала їхню активну позицію та тісну співпрацюю з ра-йонною радою, яка ведеться за для розбудови прогресивної європейської держави – України. «Сподіваюсь, ви винесете з собою не лише знання і досвід, а й матимете по-літичну волю для того, щоб втілити в життя найкращі ідеї та проекти, а ваші власні інтереси не будуть вищими за інтереси громади», - зазначила Тамара Вікторівна.

Порядок денний був прийнятий одноголосно. Під час засідання діти проаналізували якість виконання рішення попередньої сесії, затвердили план та пріоритетні напрямки роботи парламенту в міжсесійний період.

На розгляд сесії було винесено ряд важливих питань:

* Звіт голови районного парламенту дітей про роботу обласного дитячого парламенту;

* Навчання активу з основ самоврядування з теми «Розподіл гілок влади в Україні», яке провела координатор РПД Наталія Дементьєва;

* Розробка заходів щодо реалізації проекту РПД «Моя щаслива маленька Батьківщина» (робота в комісіях);

* Депутатська майстерня за темою «Роль самоврядування в умовах децентралізації влади», яку презентувала завідувач сектору молоді та спорту Петрівської райдержадміністрації Ірина Лугова. Вона провела її у формі бесіди, де в доступній формі діти почули відповіді на свої запитання.

У ході роботи сесії юні парламентарі визначили необхідність поновлення тристоронньої Угоди про співпрацю між Петрівською районною радою, Петрівською державною адміністрацією з районним парламентом дітей і за-кріпили її підписами. Напрацювали план реалізації проекту «Моя щаслива маленька Батьківщина», отримали нові знання з питань розподілу та децентралізації влади, висловили пропозиції долучитися до реалізації проектів обласного парламенту дітей «Борцям за незалежність України присвячується…» та «Моя маленька батьківщина на карті України». Також одноголосно вирішили включити до районного проекту «Школа та село - наш дім, ми господарі в нім» пункт реалізації резолюції інтернет-конференції з питання облаштування зупинок на території своїх населених пунктів. З напрацьованими пошуковими матеріалами в рамках реалізації проекту «Борцям за незалежність України присвячується…» взяти участь у районній конференції «Шляхами подвигу та слави». А делегати від Новостародубської ЗШ запропонували долучитися до флеш-мобу на підтримку воїнів АТО « 22» та провести його між школами району.

До своїх шкільних колективів відповідальні парламентарі повернулися з новими завданнями.

Олена Приходкова.

На знімках: на початку сесії РПД виконав Гімн України; роботу в групах проводять їх лідери; координатор Наталія Дементьєва проводить навчання активу з основ самоврядування; Станіслав Сидоренко, Ірина Хаджимова учні Петрівського НВО-гімназії та учениця Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів Ірина Черевко отримали нові посади на черговій сесії РПД.