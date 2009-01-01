У К Р А Ї Н А

Іванівська сільська рада

Петрівського району Кіровоградської області

Двадцять п’ята сесія шостого скликання

РІШЕННЯ

від 03 червня 2013 року № 166/6 с. Іванівка

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Іванівка

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель с. Іванівка Іванівської сільської ради Петрівського району Кіровоградській області, виготовлену ДП «Кірово-градський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою», керуючись ст. 201 Земельного кодексу України, ст. 13,18 Закону України «Про оцінку земель», ст. 271.2 Податкового кодексу України, ч. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин в населеному пункті, визначення розмірів плати за користування землею, сесія сільської ради ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель с. Іванівка Іванівської сільської ради Петрівського району.

2. Ввести в дію нормативно-грошову оцінку земель с. Іванівка згідно ст. 271.2 Податкового кодексу України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію сільської ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів, благоустрою.

Голова сільської ради Л. Коломієць