Щоб робота поліції стала ефективнішою і результативнішою

В ході робочого візиту заступник начальника Петрівського відділення поліції Віталія Косенка на територію Новостародубської сільської ради відбулася його зустріч зі старшокласниками місцевої загальноосвітньої школи. Під час розмови її учасники поспілкувалися і дійшли спільного бачення в питанні недопущення вчинення підлітками правопорушень та інших протиправних дій. Крім того, Віталій Леонідович ознайомив учнів з вимогами та умовами вступу до вищих навчальних закладів України, що готують спеціалістів для органів Національної поліції.

Наступним етапом візиту стала зустріч Віталія Косенка з Новостародубським сільським головою Віктором Заїкою, в ході якої заступник начальника районної поліції надав коротенький звіт про роботу Петрівського відділення поліції за 2016 рік, а також вказав на проблемні моменти, що мають місце в роботі поліції, та об’єктивні шляхи їх вирішення. У свою чергу, Віктор Григорович визнав до-цільною участь Новостародубської територіальної громади у співфінансуванні районної комплексної Програми «Протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням Петрівської райдержадміністрації 29.03.2016 року за № 63, передусім, в частині заходів, які передбачається здійснити на території Новостародубської сільської ради. Зокрема, з метою контролю та спостереженням за обстановкою, оперативності в розкритті злочинів та правопорушень, а також їх попередження, обговорено питання щодо придбання та встановлення систем відеоспостереження в населених пунктах, що входять до складу цієї територіальної громади.

Петрівське відділення Національної поліції висловлює сподівання, що таке саме взаєморозуміння буде досягнуте і в інших територіальних громадах району.