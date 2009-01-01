«Отражение времени»

Таку назву має вступне слово, яке написав Віталій Довгич – завідуючий кафедрою Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси, головний редактор журналу «ЄвроАтлантика» до книжки Володимира Земляного «Русский разухай или украинские грабли». Ми маємо намір озна-йомити наших читачів з деякими розділами цієї книги. Вони є окремими статтями, які публікувалися в друкованих та електронних ЗМІ впродовж останніх трьох років. На жаль, вони не втратили своєї актуальності і сьогодні.

Ми щойно відзначили третю річницю Євромайдану, який увійшов в історію, як Революція Гідності. Річницю героїчну і трагічну. Ніхто навіть уявити не міг три роки тому, що виступ кількох сотень київських студентів на підтримку європейського вектору розвитку нашої держави згодом переросте в справжню революцію, в якій взяли активну участь мільйони українців, більше сотні героїв «Небесної сотні» віддали життя за краще майбутнє. Ніхто не міг уявити три роки тому, що після кривавих подій на Майдані і втечі Януковича Росія, порушивши всі положення міжнародного права і міждержавні угоди, здійснить анексію частини території України і військову агресію.

На жаль, ця революція поки що не змінила кардинально способу управління державою, який, як і раніше, полягає в диктаті кількох олігархічних кланів, що підім’яли під себе і вищий законодавчий орган, і уряд, і судові та правоохоронні органи. Революція поки що не ліквідувала розгул цинічної і нахабної корупції, яка пронизала всі сфери нашого життя. Але революція, як і російська агресія, безповоротно змінила нас самих. Ми перетворюємось на справжню націю, яка більше не хоче жити в російсько-совковому стійлі, бути слухняними зомбі, на націю, яка прагне свободи, можливості самостійно будувати свою державу, своє майбутнє. Тому хочеться вірити, що час олігархів мине, настане час патріотів – будівничих нової України.

Книжка В.Земляного – сама по собі є ще одним свідченням брехливості путінської пропаганди, котра твердить, що «шахтарі» і «трактористи» Донбасу повстали проти утисків російської мови і культури в «бандерівській» Україні, бо написана російською мовою російськомовним журналістом, який, як і мільйони росіян та російськомовних громадян України, є патріотами своєї держави і не бажають, щоб Путін їх «рятував» від українських націоналістів, бандерівців, Правого Сектору та інших страхіть, якими лякають росіян кисельови-соловйови з екранів телевізорів. Тому подаємо і вступ, і розділи книги мовою оригіналу – російською.

-Слово сказанное и слово написанное.

Две ипостаси автора…

Владимир Земляной – пишущий прежде всего. Но! И телеведущий: знающий, артикулирующий, мыслящий – абсолютно не «подставка под микрофон»…

Видел его и в редакции молодёжной газеты на Левом берегу Днепра, и в частной телекомпании «Студия- Плюс» - первой в украинском телеэфире освещающей проблемы экономики и финансов…

Сегодня вижу В.Земляного в пространстве государственного «експортного» телеканала «Всемирная служба «Украинское телевидение и радиовещание».

«Разухай» - русский рубаха-парень, легко принимающий решения, трагические для людей и мира. Имперская идея «за веру, царя и Отечество» трансформировалась в воинствующую доктрину «русского мира», а путинская Россия стала наследницей сталинского Союза и имперской России. Владимир Земляной ещё во времена горбачёвской перестройки учреждал, редактировал, издавал полулегальные СМИ. И в официальной печати публиковал эпатажные статьи.

Не буду рецензировать на удивление разновекторные разделы книги: каждый стоит хотя бы отзыва, потому предисловие может разрастись в исследование. Единственное, на что обращаю особое внимание: Владимир Земляной выстраивает сценарий свого очередного «эфира» и зеркального раздела книги фотографически. В них трудно выискать даже незначительные изьяны…- пише в передмові В.Довгич.

Клеветникам Украины

Март 2014 года. Российская Дума решительным «одобрямс» приняла обращение президента РФ Владимира Путина об использовании Вооружённых сил на территории Украины. Повод? «Для стабилизации ситуации в этой стране». Следом за думцами также категорически высказались за войну российские труженики пера и микрофона: «Наша общая история и общие корни, наша культура и её духовные истоки, наши фундаментальне ценности и язык объединили нас навсегда…»

Надо понимать, что российские деятели культуры, употребляя «наши» и «навсегда», обращались к крымскотатарскому народу, коренному народу Крыма, откуда началась военная атака на Украину. После оккупации Крыма против татарского народа начались тотальне репрессии, унизительные обыски и эфэсбэшные аресты. Россия готовит кримчанам новое выселение с их многострадальной Родины. Многих, кстати, уже изгнала, запретив въезд в Крым. «Непослушных» активистов нашли убитими, другие бесследно исчезли. Почему молчит российская интеллигентствующая совесть, подписавшаяся за общие корни и истоки? Российская интеллигентствующая совесть убеждена, что всё «моё», под вывеской - «наше».

Историки говорят, что там, где начинается украинский вопрос, заканчивается российский демократ. И российский интеллигент заканчивается, добавлю, не только на пороге Украины, но и на границе любой другой страны.

Мы помним, как только Советский Союз затевал внешний конфликт, как только начиналась какая-то внутренняя кампания по борьбе с «безродными космополитами», «продавшимися Солженицыными, Буковскими» или «украинскими националистами» – сразу всплывали табунами «честные и неподкупные патриоты» от искусства, колхозно-промышленного раболепия, которые, как чертики из табакерки, клеймили отщепенцев и загнивающих империалистов.

Советские писатели во главе с Максимом Горьким воспевали в социалистическом реализме подневольный труд заключённых на строительстве Беломорско-Балтийского канала им. И.Сталина. Что, Горький не понимал, что такое варварский сталинский режим с его каналом? Понимал. Но хотелось сытно жить и вождю мирового пролетариата в кителе надёжно служить. Канал строить не хотелось!

ХІХ столетие. Польша пережила несколько разделов, часть её оказалась под управлением российского царя. В Варшаве вспыхнуло освободительное восстание, и российская армия бросилась на усмирение непокорных. Европейская интеллигенция негодует, но российская – аплодирует родному за-хватчику. «Когда решается судьба Крыма, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем», - так сегодня «с горячим сердцем» благословили войну с Украиной нынешние российские интеллигенты. В таком же духе одобряли захват Польши два столетия назад их духовные предки.

Сказочник Александр Пушкин готовился лично принуждать к покорности восставших поляков. «Их надо задушить» и «Если заварится общая, европейская война, то, право, буду сожалеть о своей женитьбе, разве жену возьму в торока»,- писал в письмах обрусевший стихотворец. Нынешние российские деятели культуры, вслед за своим предводителем Путиным считающие захват Крыма и войну на Донбассе общим делом, называют украинцев «хохлами», «украми», «недочеловеками» искусственной страны Украины. Пушкин считал войну с народом Польши семейным, славянским делом, попутно, по-семейному, обзывая поляков «ляхами».

Стихотворения Пушкина, в том числе и «Клеветникам России», вместе с патриотическими стихами Жуковского, были немедленно опубликованы под обложкой «На взятие Варшавы». Публикацию лично одобрил царь Николай І. Император стремился сделать поэта «идеологом православия, самодержавия и великорусского национализма». Однако Пушкин сделался таким сам: он считал, что самостоятельное существование Польши противоречит интересам России. Вчера Грузия угрожала существованию России, сегодня – независимая Украина, а завтра – Азербайджан или Казахстан.

Когда Пушкин писал «о глубине сибирских руд» и декабристах, он казался демократом. Но глубина польско-российского конфликта показала его истинное, далёкое от европейства, лицо. Такое истинное лицо, а точнее, оскал православия, самодержавия и великорусского национализма являют сегодня Говорухины, Михалковы, Кобзоны, Газмановы и прочие Валерии. В своё время Пушкину ответил Адам Мицкевич стихотворением «Русским друзьям» (в другом переводе «Друзьям-москалям»), в котором прямо обвинил Пушкина в предательстве общих для них свободолюбивых идеалов. Как поэт, Пушкин не ответил. Однако просил у царя разрешения издавать политический журнал. Дескать, «озлоблённая Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветою… Пускай позволят нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападки».

Всё повторяется, но уже как фарс: занятно наблюдать, как сегодня геи российской эстрады отбиваются от ненавистной им «Гейропы». Мерзко осознавать, что Россия, после «На взятие Варшавы», заскрипела перьями «На взятие Киева». Вот оно, исконно ордынское нутро из кремлёвской подворотни…

Но были в России во все времена настоящие совестливые люди. Вяземский называл польскую поэзию Пушкина «шинельной». Александр Тургенев (не путать с Иваном Тургеневым) писал брату Николаю: «Твоё заключение о Пушкине справедливо: в нём точно есть ещё варварство». И сегодня настоящие российские мастера искусств требуют от Путина мира и встают на защиту Украины. Мы слышим братские голоса, как бы не глушила их оголтелая бригада официозных подпевал российского мракобесия.

Во времена Советского Союза «армянское» радио спрашивало: «Кто такой Леонид Брежнев?» и само отвечало: «Мелкий политический деятель времён Аллы Пугачёвой». В самом деле, похоже! Есть сегодня в России политический деятель Владимир Путин и есть певец Андрей Макаревич. И есть всё та же Алла Пугачёва со своей песней о мире. Известная певица пережила Брежнева, переживёт и Путина…

(Далі буде)

Владимир ЗЕМЛЯНОЙ.