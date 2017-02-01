Онищенко – частина пропагандистської війни Путіна проти України, - голова Free Russia Foundation

Голова російського фонду заявила, що Путін робитиме спроби створити нові загрози для суверенітету України.

Росія намагатиметься випробувати новий світовий порядок, а також створити нові загрози для суверенітету України. Таку думку висловила голова Free Russia Foundation («Фонд вільної Росії) Наталія Арно.

«Це буде вирішальний рік для слабко збалансованої демократії і суверенітету України. Є реальна небезпека, що президент Росії Володимир Путін буде випробовувати новий світовий порядок, і думаю, що вже час для завершення поглинання України», – написала Арно у своїй статті «Якщо світ закриватиме очі, Путін скористається рештою України» для американського видання The Hill.

У статті йдеться, що Кремль буде застосовувати до України тактичну гібридну агресію – поєднання демонстрації військової сили, дезінформації і використання «проплачених місцевих сурогатів з метою впровадження порядку денного Кремля». «Сподіваюсь, що наші друзі в Конгресі США, які лояльні до України, не відвернуться від глобального етапу нової ери і продовжуватимуть підтримувати свободу українського народу», – зазначила Арно.

На думку голови фонду, шляхом воєнних і невоєнних дій, направлених на дестабілізацію України, керівництво РФ спробує знизити збройний опір України і викликати у громадян сумніви щодо легітимності і ефективності влади, яку вони обрали. «І доки Захід займатиметься своїми внутрішніми питаннями, Путін використовуватиме будь-яку можливість, щоб повернути Україну на орбіту Кремля і переконатися, що вона стає недієздатною державою», – зазначила вона.

Вона також зауважила, що останній приклад кампанії дезінформації керівництва РФ проти України – ситуація із заявами колишнього народного депутата Олександра Онищенка, у яких він звинувачує українську владу у хабарництві. «Ці заяви не підтверджені. Проте встановлено, що Онищенко був звинувачений українським національним антикорупційним органом у викраданні $62 млн. із державного бюджету. Його позбавили місця в українському парламенті і звинуватили в державній зраді. Онищенко втік з України в Лондон, але до цього зробив одну зупинку – у Москві», – підкреслила Арно.

На її думку, Путін не зупиниться на Криму і Донбасі, а робитиме спроби взяти під контроль і Київ. «Великі світові демократії – США, Великобританія і українські друзі в Європі – не повинні стати жертвою сирени націоналізму та ігнорувати імперіалізм Росії, оскільки вона не зупиниться сама», – підкреслила голова фонду.

Free Russia Foundation – некомерційна організація, яка підтримує демократичні зміни в Росії. Організація надає допомогу громадянському суспільству в Росії і співпрацює з російською діаспорою, зокрема з тими, хто залишив Росію через політично вмотивовані переслідування. Фонд стверджує, що вже три роки спостерігає, як Росія веде війну з Україною. За інформацією організації, Росія вклала мільйони у фінансування фейкових новин, пропаганду і дезінформацію, а також у військову підтримку проросійських бойовиків на Донбасі.

Нагадаємо, що раніше російський опозиціонер Ілля Яшин назвав Онищенка агентом впливу Кремля.

«Lb.ua»



