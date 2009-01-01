Перед органами місцевого самоврядування стоять важливі завдання

Минулого четверга пройшло чергове засідання колегії райдержадміністрації. Першим питанням порядку денного засідання був звіт начальника служби у справах дітей райдержадміністрації Юлії Нікульшиної «Про хід виконання районної програми в контексті «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» у 2016 році». Вона подала детальний аналіз діяльності щодо забезпечення прав дитини, який свідчить, що названа програма в нашому районі виконується у повному обсязі. Цьому сприяє і плідна співпраця з органами місцевого самоврядування.

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадмі-ністрації Марія Іщенко виступила з інформацією «Про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до районної державної адміністрації та сільських, селищних рад упродовж 2016 року».

В цілому ця робота ведеться належним чином, але ще є над чим працювати, бо досі надто багато звернень громадян надходять до районних, обласних та центральних органів влади, хоча вони повинні вирішуватися на місцях. Це свідчить про певну недовіру членів деяких територіальних громад до своїх органів місцевого самоврядування. Вона назвала територіальні громади, члени яких найчастіше звертаються до ра-йонних, обласних органів влади, на гарячу лінію тощо, а не до місцевої ради.

Голова райдержадміністрації Сергій Завалій, котрий вів засідання, зауважив, що ряду органів місцевого самоврядування слід поліпшити взаємодію з громадами, довівши, що здатні вирішувати проблеми, які належать до їхньої компетенції. Колегія прийняла рішення, в якому передбачені заходи щодо поліпшення цієї роботи.

Після завершення засідання колегії одразу пройшов спільний семінар районної державної адміністрації та районної ради з сільськими, селищними головами, на якому були розглянуті важливі питання, які слід вирішити місцевим громадам. Його знову вів, як і засідання колегії, голова райдержадміністрації С.Завалій.

Головні лікарі Центральної районної лікарні та ра-йонного центру первинної медико-санітарної допомоги Микола Яновський і Геннадій Кім виступили із співдоповідями, присвяченими актуальним питанням співфінансування закладів охорони здоров’я району. Вони зазначили, що ситуація досить складна – планів щодо ремонту приміщень закладів охорони здоров’я, поліпшення їхньої матеріальної бази тощо багато, а фінансове забезпечення недостатнє. Є певні проблеми із заробітною платою. Рішення про підвищення її мінімального рівня у бага-тьох випадках призводить до зрівнялівки, та й передбачених раніше бюджетом коштів на зарплату недостатньо. До того ж, в бюджеті не закладені кошти на енергоносії, тому їх не вистачає на оплату послуг водопостачання, – скаржився М.Яновський. Важко знаходити кошти на закупівлю продуктів харчування, утримання безхатченків і дітей. На невизначений термін відтерміновано обіцяне рішення раніше зниження цін на ліки.

На поточний рік заплановано ремонт ряду приміщень, опалювальних систем, оновлення обладнання. Є сподівання, що всі плани будуть втілені в життя, але потрібна допомога від громади району.

У виступі головного лікаря і під час його обговорення мова йшла також про реформу галузі охорони здоров’я, зокрема – створення госпітальних округів, необхідність повернути ФАПи на баланс сільських і селищних рад, інші проблеми.

Виступ Г.Кіма перегукувався з думками, висловленими М.Яновським. Він також підтримує ідею повернення ФАПів на баланс органів місцевого самоврядування. Вважає, що сільські і селищні ради повинні долучитися до вирішення проблеми забезпечення медичних закладів на своїх територіях кадрами, а також підтримати районну медицину фінансово.

С.Завалій додав до сказаного, що хотів би, аби в кожній територіальній громаді були гарно відремонтовані ФАПи. Кадрову проблему можна вирішити, залучивши соціально відповідальний бізнес. Це цілком можливо, адже є чимало керівників сільгосппід-приємств, бізнесових структур, які готові забезпечити медичних працівників житлом, надавати іншу допомогу медичним закладам. Госпітальні округи створюються для того, щоб розвантажити третій рівень медицини – обласні лікувальні заклади, передавши ряд їхніх функцій базовим закладам госпітальних округів. Районні лікарні збережуться, але для цього необхідно створити відповідні умови, яким вони повинні відповідати, – вважає голова райдержадміністрації.

Можна зазначити, що лейтмотивом виступів очільників медичної галузі району і коментарів Сергія Завалія значилася теза: «Підтримайте галузь охорони здоров’я, допоможіть фінансово».

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Валентина Сибіра доповіла про роботу щодо призначення жителям району субсидій, пільг, пільгового перевезення, підготовку до оздоровчої кампанії тощо.

Важливим і актуальним виявився виступ начальника управління ветеринарної медицини в Петрівському районі Сергія Кіяшка, який доповів про вжиття невідкладних заходів з недопущення занесення збудника африканської чуми свиней на територію району та стан готовності на випадок виникнення вогнища цього захворювання на нашій території. Головною проблемою на сьогоднішній день є недоліки в обліку поголів’я свиней. Статистичні дані, якими сьогодні володіє служба, - відверто недостовірні. Вони свідчать, наприклад, що на території Петрівської селищної ради нараховується аж… вісім голів свиней! Тому мешканцям району слід знати, що, в разі виникнення захворювання, все без винятку свинопоголів’я підлягає знищенню, а от відшкодування збитків отримають тільки ті власники, чиї тварини офіційно зареєстровані.

Керівник редакції районного радіомовлення Олександр Дога повідомив, що районне радіо після тривалої перерви, пов”язаної з організаційними перетвореннями, вже знову працює в тестовому режимі. Завдяки підтримці районної влади всі організаційні питання вирішені, матеріальна база студії радіомовлення суттєво поліпшилася, тож запропонував керівникам органів місцевого самоврядування провести агітаційно-роз”яснювальну роботу серед жителів, аби ті знову слухали на хвилі 105, 5 FM районне радіо.

Завершуючи семінар, С.Завалій звернувся до сільських і селищних голів з проханням якнайшвидше долучитися до збору гума-нітарної допомоги для жителів багатостраждальної Авдіївки, яка сьогодні потерпає від артиле-рійських обстрілів з боку росій-ських окупантів та бойовиків-сепаратистів, перелічив те, що в даний час найнеобхідніше.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: Сергій Завалій веде засідання колегії райдержадмі-ністрації; доповідає Марія Іщенко; Чечеліївський сільський голова Сергій Дяченко взяв активну участь у обговоренні питань; Сергій Кіяшко: «Слід навести порядок у обліку свинопоголів’я».