Петрівський РС У ДСНС в області повідомляє, що впродовж 2017 року буде проведено чотири конкурси з питань безпеки життєдіяльності:

- з 10 лютого по 10 березня – літературний конкурс на протипожежну і техногенну тематику;

- з 10 квітня по 10 травня – конкурс на кращий скульптурний виріб «Служба порятунку 101»;

- з 10 липня по 10 серпня – конкурс на краще декоративне панно «Твоя безпека понад усе!»;

- з 10 жовтня по 10 листопада – конкурс на кращу аплікацію з природного матеріалу «Герой-рятівник завжди поруч».

Роботи слід надсилати за адресою: смт Петрове, вул. Філатова, 31.

На переможців чекають цінні подарунки.

Андрій Бочаров, провідний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області