Французьких бджолярів налякав блакитний мед

Бджолярі на північному сході Франції були вкрай стурбовані, коли виявили в стільниках мед незвичайного зеленуватого і блакитного забарвлення.

Результати проведеного ними розслідування вказали на завод з виробництва біогазу в містечку Рібовіль в Ельзасі.

Саме до цього заводу зліталися бджоли, щоб поласувати відходами шоколадного виробництва, а точніше - цукерками M & M в різнокольорових оболонках.

Керівництво заводу вибачилося перед бджолярами і пообіцяло зробити так, щоб контейнери з відходами були недоступні для бджіл.

«Ми докопалися до суті проблеми одночасно з бджолярами і зробили все можливе, щоб надалі уникнути її повторення», – заявив Філіп Мейнрад, представник компанії Agrivalor, яка володіє заводом з виробництва біогазу.

Справа в тому, що серед іншого в якості сировини на заводі використовуються відходи шоколадного виробництва компанії Mars. Зокрема, різнобарвна глазур. Саме вона і послужила приманкою для бджіл. За словами представниці Британської асоціації бджолярів Джилл Маклін, «бджоли достатньо кмітливі, щоб знайти найкраще джерело цукру».

У Британії, після вельми суворої зими і рекордно дощового літа, господарі підгодовують бджіл сиропом, щоб вони могли зробити запаси меду.

Французькі бджоли самі знайшли дармове джерело живлення, проте у нього виявився «побічний ефект». Інтенсивні барвники проникли в мед, зробивши його непридатним для продажу.

Адже насправді, важко пояснити, чому натуральний продукт має таке феєричне блакитне забарвлення.

Підготувала Олена Приходкова.