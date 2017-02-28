Цікаві факти про Марс

* На Червоній планеті, як часто називають Марс, знаходиться найбільший в Сонячній системі вулкан, який називається Олімп. У висоту він сягає близько 25 км по відношенню до середнього рівня планети. За своїм діаметром площа, займана Олімпом, становить приблизно 550 км.

Для прикладу: найвищою горою на нашій планеті є гора Еверест (Джомолунгма), при цьому вона не досягає навіть 9 км у висоту.

* За періодом обертання Марс можна прирівняти до нашої планети. Повний оберт він робить за 24 години 37 хвилин і 22,7 секунди. А ось рік на Марсі має тривалість 668,6 сол (так називаються марсіанська доба), або 687 земних діб.

* Також на Марсі знаходиться най-більший в Сонячній системі каньйон. Він був відкритий апаратом «Марінер-9» в 1971 році.

Каньйон має глибину від 7 до 10 км, а максимальна ширина становить приблизно 600 км, загальна протяжність дорівнює 4 500 км. Ця долина могла б зайняти всю територію США, починаючи від Тихого океану й закінчуючи Атлантичним.

Так чи інакше, Червона планета споконвіку привертає увагу, як астрономів-аматорів, так і фахівців, причому аж ніяк не своїми рекордами. Справа в тому, що ця планета є найбільш доступною для нас, і після того, як ми докладно її вивчимо, то зможемо зрозуміти суть і структуру безкрайніх космічних просторів, а також, можливо, знайдемо відповідь на питання – звідки взялося життя на Землі?