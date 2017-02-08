Спортивні новини

ФК «Інгулець» візьме участь в турнірі на Кубок Пожечевського
7-го по 15-е лютого 2017 року на заміській базі ФК «Полтава» (с. Копили) стартує Кубок імені заслуженого тренера України Віктора Пожечевського. Цього року в турнірі візьмуть участь вісім команд, які будуть розподілені на дві групи.
За підсумками групового турніру відбудуться стикові поєдинки, в яких їх учасники визначать підсумкові місця і переможця Кубку.
Показово, що вперше в своїй історії цей Кубок отримає статус міжнародного, адже цього року в його розіграші візьме участь ФК «Огре» з Латвії, який в чемпіонаті латвійської Першої ліги посів 12 місце. А ще в боротьбу за Кубок включиться й минулорічний його володар, переможець Кубка Почежевського 2016 – команда «Нафтовик-Укрнафта» з Охтирки.
Склад учасників:
Група А:
ФК «Полтава», «Кремінь» (Кременчуг), ФК «Огре» (Латвія), ФК «Динамо» (Решетилівка).
Група Б:
ФК «Інгулець» (Петрове), «Нафтовик-Укрнафта» (Охтирка), «Ворскла U-21» (Полтава), ФК «Савенці».
Календар змагань:
1-й тур
07.02.2017 р. Група А
12.00 ФК «Полтава» - ФК «Динамо»
14.30 ФК «Кремінь» - ФК «Огре»
08.02.2017 р. Група Б
12.00 ФК «Савенці» - ФК «Інгулець»
14.30 ФК «Нафтовик-Укрнадта» - ФК «Ворскла U-21».
2-й тур
09.02.2017 Група А
12.00 ФК «Огре» - ФК «Динамо»
14.30 ФК «Кремінь» - ФК «Полтава»
10.02.2017 Група Б
12.00 ФК «Ворскла U-21» - ФК «Інгулець»
14.30 ФК «Нафтовик-Укрнафта» - ФК «Савенці»
3-й тур
11.02.2017 р. Група А
12.00 ФК «Полтава» - ФК «Огре»
14.30 ФК «Динамо» - ФК «Кремінь»
12.02.2017 р. Група Б
12.00 ФК «Савенці» - ФК «Ворскла U-21»
14.30 ФК «Інгулець» - ФК «Нафтовик-Укрнафта»
Стикові матчі:
14.02.2017 р. (за 7-8 місця) 12.00 4 місце групи А – 4 місце групи Б
(за 5-6 місця) 14.30 3 місце групи А – 3 місце групи Б
15.02. 2017 р. (за 3-4 місця) 12.00 2 місце групи А – 2 місце групи Б
(за Кубок Почежевського) 14.30 переможець групи А – переможець групи Б.