2016-й політичний рік завершився ухваленням Держбюджету-2017, щоправда, з порушенням регламенту ВР, уночі. Влада знову запропонувала українцям затягнути паски – виграють від нового бюджету тільки олігархи та монополії.

В інтерв’ю журналістам Юлія Тимошенко пояснила, чому її політсила не голосувала за цей документ, і відповіла на інші запитання.

– Усе вказує на те, що Держбюджет-2017 – це бюджет по-ліцейської держави, де вчитель, лікар і науковець нічого не значать, а значать тільки ті, хто працює на силові структури.

Наприклад, середня зарплата вчителя – 4396 грн, а по-ліцейський в середньому отримуватиме близько 19 тис. грн, суддя апеляційного суду – 27 тис., детектив НАБУ – 30 тис. грн. Найбільшу середню зарплату матиме апарат НАК «Нафтогаз України» – 35 тис. грн. Що й казати, різниця з учителями й лікарями відчувається!

Закладена в бюджеті-2017 й широко розрекламована мінімальна зарплата 3200 грн – черговий обман від уряду. Реально люди на руки отримають десь 2400 грн. Було б чесно, якби за підвищеною мінімальною платою розраховувалася вся тарифна сітка. Але цього не сталося, тому високо-кваліфікованим працівникам – нуль доплати!

Якщо порівняно з 2013 роком, на освіту закладено в 2,6 раза менше грошей, коли обчислювати в валюті, на охорону здоров’я – в 2,75 раза менше, на культуру – в 2,4 раза.

Нам сказали, що на 16% піднявся рівень життя в 2016 році, а ключові експертні агенції світу дійшли висновку, що в Україні реальний рівень життя впав на 19%. Ось такі насправді «досягнення» уряду.

Влада залишила в бюджеті на наступний рік 15-відсотковий податок на пенсії працюючих пенсіонерів. Вони ухвалили закон уночі, щоб не грабувати людей серед білого дня. Вони собі відкрили «зелену вулицю» для роботи з офшорами й при цьому вдвічі підвищили фіксовані податки для малих підприємців. Вони також зняли пільгову систему оподаткування з аграріїв. Вони ще раз живцем зідрали шкіру з усієї країни і собі вибороли пільги. Проте тієї бюджетної ночі вони пішли ще далі, передбачивши офшорні зони всередині країни для своїх корпорацій – для президента і всіх, хто його оточує. І тепер вони в Україні не платитимуть податків, а люди – платитимуть, і значно вищі, ніж торік.

У 2017 році чинна влада намагається продовжити такий самий грабунок країни, як і зараз. Ухвалений бюджет-2017 – це найбільш аморальний, корупційний та антисоціальний бюджет, який я пам’ятаю за всі роки.

– За наполяганням «Батьківщини» парламент ухвалив мораторій на продаж сільгоспземлі на 2017 рік. Юліє Володимирівно, чи вважаєте Ви, що мораторій слід зберегти в подальшому?

– Проплачені «експерти» з усіх телеканалів в один голос стверджують, що головне щастя України – це негайно продати сільськогосподарську землю. Знаєте, чому? Тому що Господь дав українцям 10% запасів усіх родючих земель світу. 72% території України – це чорноземи. Продаючи їх, ми, по суті, продаємо своє майбутнє.

Нині наша земля коштує приблизно в 30 разів дешевше, ніж гірша земля в європейських країнах. Хто покладе цю різницю в кишеню? Ви? Ваші діти? Ні! Покладуть ті, хто реалізує політику продажу ґрунту за заниженими цінами.

Як ви думаєте, чому уряд уже третій рік поспіль наполегливо втілює програму децентралізації, так зване об’єднання громад? Мета одна – звільнити землю від селян; вони урбанізують країну, залишаючи села мертвими. На цій землі працюватимуть великі аграрні холдинги. Їм потрібен розпродаж ріллі, бо це сотні мільярдів доларів, які стануть здобутком окремих мафіозних структур, об’єднаних із міжнародним капіталом.

– Чи планує Ваша політсила об’єднуватися з іншими опозиційними партіями, щоб досягти кращого результату на виборах?

– Перебуваючи у в’язниці, я бачила, як режим Януковича знищує Україну. Тоді, щоб перемогти на парламентських виборах 2012 року, я наполягала, аби «Батьківщина» об’єдналася з рештою опозиційних сил. Я постійно писала про це листи із в’язниці, я просила нашу команду відкласти в сторону свої амбіції. У підсумку «Батьківщина» об’єдналася з «Народним фронтом» Арсенія Яценюка. Вони спільно пішли на вибори й виграли. Але що сталося потім? А потім Арсеній Яценюк увійшов у найтіснішу співпрацю з кланами. Це його уряд уперше віддав дешевий український газ олігархам, а українцям нав’язав дорогий імпортний. Саме тоді почалася масштабна корупція.

У підсумку «Батьківщині» й мені особисто довелося взяти на себе відповідальність за Яценюка і за «Народний фронт». Сьогодні мені соромно за ту «Стіну» (фортифіка-ційний проект, котрий мав підвищити рівень безпеки на суходільному кордоні України та РФ. – Ред.), у яку вкладаються мільярди гривень і яка стала символом корупції під час війни. Вважаю своєю найбільшою помилкою взяття відповідальності за інших політиків – за Ющенка, за Яценюка.

Досить! Тепер команда «Батьківщини» відповідатиме лише за себе, за свою політику й за свою стратегію. А об’єднання з опозиційними демократичними силами може бути вже в новому парламенті, коли відбудуться дострокові вибори.

Розмову вів Сергій МАЦІЄВСЬКИЙ.