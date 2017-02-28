Онкологія – не вирок

4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку

За даними ВООЗ: існує більше 100 видів раку, хвороба може розвиватися в будь-якій частині тіла. Від цієї хвороби щорічно вмирають мільйони людей.

Більше 60% нових випадків онкологічних захворювань зареєстровані в країнах Африки, Азії та Центральної і Південної Америки. На ці регіони припадає 70% всіх випадків смерті від раку.

У всьому світі найбільша кількість чоловіків вмирає від раку легенів, шлунку, печінки, ободової і прямої кишки та стравоходу. Найбільше жінок помирає від раку грудей, легенів, шлунку, прямої та ободової кишки і шийки матки. У багатьох країнах, що розвиваються, рак шийки матки є найпоширенішим типом раку.

Вживання тютюну є найзначнішою окремою причиною раку, якій можна запобігти, адже більше 20% смертей від раку пов’язані з тютюнопалінням.

Одна п’ята частина всіх онкологічних захворювань у світі розвивається в результаті хронічної інфекції. Так, наприклад, вірус папіломи людини (ВПЛ) викликає рак шийки матки, а вірус гепатиту B - рак печінки.

Такі види раку, які мають значимість для громадської охорони здоров’я, як рак молочної залози, шийки матки та рак товстої і прямої кишки - є виліковними у разі їх своєчасного виявлення та належного лікування.

Можна допомогти всім пацієнтам, що страждають від болю, при застосуванні сучасних знань в області зняття болю і наданні паліативної допомоги.

Більше 30% випадків смерті від раку можна запобігти, головним чином завдяки утриманню від тютюнопаління, здоровому харчуванню, фізичній активності і помірного вживання алкоголю. У країнах, що розвиваються, до 20% випадків смерті від раку можна уникнути шляхом імунізації проти вірусу гепатиту В і вірусу папіломи людини.

Всесвітній день боротьби проти раку проголошений «Міжнародним союзом з боротьби з онкологічними захворюваннями» - Міжнародним союзом проти раку або UICC і відзначається щорічно 4 лютого. Мета цього дня - підвищення обізнаності людей про рак, як одне із найстрашніших і згубних за-хворювань нашої сучасної цивілізації. Залучаючи увагу до запобігання, виявлення та лікування цього захворювання, можна домогтися гарних результатів, а в деяких випадках - і повного одужання. Завдяки сучасним методам лікування онкологічні захворювання вже не є остаточним вироком, у багатьох випадках хворобу можна перемогти. Виникненню 43% ракових захворювань можна було б запобігти, дотримуючись елементарних норм здорової поведінки, таких, як профілактика куріння дітей і взагалі боротьба з курінням як таким; фізична активність; збалансована та здорова їжа; своєчасна вакцинація проти вірусів, які викликають рак пе-чінки і шийки матки; утримання від тривалого перебування на сонці та в солярії; своєчасна діагностика і увага до власного здоров’я.

На жаль, Кіровоградська область протягом багатьох років займає лідируючі позиції по захворюваності на онкопатології, а, разом з тим - кількість хворих на рак з кожним роком збільшується і в Україні, і у світі. За словами головного лікаря Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру Володимира Яриніча, щороку в області діагностується майже п’ять тисяч нових випадків захворюваності на онкопатології. З них більше третини - це вже третя - четверта стадія хвороби , що суттєво зменшує шанси на повне одужання.

Щороку для уточнення чи поставлення діагнозу поліклінічне відділення закладу приймає близько сімдесяти тисяч людей.

-Ще десять років тому ця цифра була вдвічі меншою. Лише за останні п’ять років рівень захворюваності на онконедуги зріс у п’ять разів. Тому головним завданням для медиків було, є і залишається раннє виявлення раку. Тут велику роль відіграє ставлення людини до власного здоров’я та своєчасне звернення до лікарів.

Нині можливості Кіровоградського обласного онкодиспансеру дозволяють проводити якісну діагностику та лікування пацієнтів.

аклад укомплектований сучасною апаратурою, проводить широкий спектр хірургічних операцій за новими технологіями і методами. Зокрема, обласний диспансер - один із п’яти в Україні, який має відділення радіотопної діагностики та терапії. Тут за європейськими стандартами успішно лікують рак щитовидної залози. На лікування до Кропивницького їдуть хворі не тільки з інших областей України, а й із-за кордону.

Тому ще раз варто наголосити, що всі ми повинні відповідальніше ставитися до свого здоров’я. Слід регулярно проходити рентгенологічні та інші про-філактичні обстеження, вчасно звертатися за медичною допомогою у разі появи загрозливих симптомів. Ніхто не має гарантії від того, що не захворіє, але чим раніше буде виявлена хвороба, тим успішнішим буде лікування, тим вищими шанси на повне одужання.

Лариса Окулова, лікар-онколог Петрівської ЦРЛ.