Змагалися юні науковці

Майже три роки тому на базі Петрівського Центру дитячої та юнацької творчості було створено районну Малу Академію Наук з метою творчого, інтелектуального розвитку школярів, залучення учнів до науково-пошукової роботи та стимулювання активної участі в науково-дослідницькій діяльності. Юні науковці отримали змогу поглибити свої знання та провести власні дослідження в різноманітних секціях: екології, географії, фізики, математики, історії, української чи англійської мови, української чи світової літератури, журналістики та ін..

І ось настав час для підведення перших підсумків роботи секцій районної МАН, та для оприлюднення перших досягнень пошуково-дослідницької діяльності юних науковців. 20 січня 2017 року на базі Петрівського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук, на який було представлено 17 робіт.

На конкурс, в якості почесного гостя, завітала заступник голови Петрівської районної державної адміністрації Тетяна Панета, яка привітала конкурсантів та вручила солодкі подарунки.

Сам же конкурс проводився в кілька етапів: заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт; оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін та власне - безпосередньо захист науково-дослідницьких робіт. Під час захисту проводилося обговорення проблемних аспектів робіт у групах за тематикою досліджень.

Отож за рішенням компетентного журі місця між учасниками конкурсу-захисту розподілилися наступним чином:

І місце посіли:

Анна Таран, учениця 9 класу Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів (секція «Валеологія»); Катерина Полтавець, учениця 10 класу Петрівського НВО (секція «Екологія»); Вєро-ніка Лінтур, учениця 9 класу Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів (секція «Екологія»); Дмитро Сивків, учень 10 класу Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів (секція «Історія»); Вікторія Шуть, учениця 11 класу Петрівського НВО (секція «Психологія»).

ІІ місце:

Анастасія Швець, учениця 10 класу Петрівського НВО (секція «Хімія»); Вікторія Макар, учениця 10 класу Петрівського НВО (секція «Історичне краєзнавство»).

ІІІ місце:

Юлія Смолова, учениця 11 класу Петрівського НВО (секція «Біологія людини»).

Як бачимо, потенціал молоді нашої Петрівщини досить великий, тому дорослим необхідно створити умови для розвитку творчих інтелектуальних здібностей учнів, щоб виховати гідних господарів своєї батьківщини, яким належить будувати майбутнє.

Тож вітаємо переможців та бажаємо натхнення на подальші цікаві дослідження і проекти!

Наталія Дементьєва, заступник директора ЦДЮТ

На знімках: учасників конкурсу-захисту вітає Тетяна Панета; тестування з базових дисциплін; під час захисту дослідницьких робіт своє дослідження презентує переможець секції «Екологія» Катерина Полтавець; переможець секції «Історія» Дмитро Сивків.