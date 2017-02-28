Психологічна реабілітація учасників АТО

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 221, затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції.

Реабілітація буде здійснюватись на базі 15 діючих лікувальних та санаторно-курортних закладів, які мають сучасну матеріально-технічну базу та кваліфіковані кадри (за вибором заявника).

Організацію направлення учасників АТО до таких закладів здійснює управління со-ціального захисту населення.

Для отримання послуг з психологічної реабілітації необхідно:

- стати на облік до управління соціального захисту населення;

- подати наступні документи:

1. Заяву;

2. Копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;

3. Документ, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Жодних медичних документів подавати не потрібно

Куди звертатися:

до управління соціального захисту населення за:

- зареєстрованим місцем проживання;

- фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік (для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої території).

За більш детальною інформацією, звертайтеся, будь ласка, до управління соціального захисту населення Петрівської райдержадміністрації за адресою: смт Петрове, вул. Ілліча, 32, тел.: 9-63-50.

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації