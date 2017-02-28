Людина нашого часу стоїть на межі не тільки економічної кризи, але й духовної. Чомусь усі моральні та духовні цінності відійшли сьогодні на другий план. Кожен день, клопочучись у кошику дрібних справ, забуваємо про інше життя — про життя душі, ЛЮДИНИ. Про духовність ми найчастіше згадуємо лише під час великих релі-гійних свят.

Метою діяльності районного парламенту дітей є формування громадсько активної особистості з високоморальними цінностями. Тож невипадково саме 19 січня, на свято Водохрещення, відбулося традиційне ток-шоу «100 запитань дорослому» в рамках діяльності РПД, яке цього разу завітало до Іскрівки, відомої своїми цілющими джерелами не тільки у районі, а й за його межами. Іскрівська ЗШ І-ІІІ ст. радо зустріла Гімном школи не лише гостей ток-шоу, а й своїх найближчих сусідів – учнів з Ганнівської та Володимирівської ЗШ І-ІІІ ст.

Гостею ток-шоу, якій учні мали змогу задати запитання, стала голова Петрівської районної ради Тамара Сакара. Захід пройшов у дружній та теплій атмосфері, в ході якої дітей цікавило особисте життя Тамари Вікторівни та її профе-сійна діяльність на посаді голови районної ради. Запитання стосувалися шкільного та студентського життя гості, її кулінарних та музичних вподобань, улюблених книг та місць відпочинку. Не залишилося поза увагою юних учасників зустрічі і ставлення Тамари Вікторівни до реформ, що відбуваються в країні, зокрема в освіті, і плани на майбутні 5 років, і її оцінка команди, з якою працює голова районної ради. Були запитання, які викликали посмішку, а були і такі, що змушували замислитися.

Проведення відкритої дискусії допомогло кожному учневі сформувати навички вільного спілкування; відкрити «завісу» життя високопосадовця; зрозуміти, що, в першу чергу, кожен з нас людина і лише потім – представник певної професії чи посади. Тамара Вікторівна, в свою чергу, мала змогу побачити, що молодь цікавлять не лише розваги, а й досить серйозні проблеми життя району та всієї країни.

З острахом на початку та з «лісом» рук наприкінці ток-шоу, й не помітили, як швидко промайнув час зустрічі. Всі її учасники отримали задоволення від спілкування і домовилися про нові зустрічі.

Наталія Дементьєва, координатор РПД

На знімках: звучить Гімн школи; відповідаючи на запитання, Тамара Вікторівна намагалася бути максимально щирою та відвертою; запитання від Дмитра Сивківа.