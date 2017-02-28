Допомога держави по наданню населенню субсидій

Днями заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета провела засідання координаційної комісії з питань організації діяльності та методичного забезпечення спеціальних служб для надання населенню субсидій на відшкодування витрат за оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і державної со-ціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям та со-ціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Комісією було розглянуто звернення громадян щодо призначення житлової субсидії за спрощеною системою та державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім‘ї.

За результатами розгляду звернень комісія прийняла рішення про призначення житлової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - 28 заявникам за умови в подальшому оформлення особових рахунків по сплаті комунальних платежів та на понаднормову площу, як одиноко проживаючим пенсіонерам, про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (9 заявникам) та щодо видачі довідок та продовження виплат 4 внутрішньо переміщеним особам згідно чинного законодавства.

Також членами комісії піднімалося питання щодо надання матеріальної допомоги жителям та працівникам і пенсіонерам підприємств, установ та організацій району відпо-відно до Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення Петрівського району на 2017 рік.

Робочою групою було розглянуто звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги на лікування за рахунок коштів районного бюджету та прийнято рішення надати допомогу 6 заявникам.